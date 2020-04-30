حزب الاحرار: نحذر من المس بالنظام الإقتصادي الحر وجر لبنان نحو الإقتصاد الموجه

أكد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار خلال إجتماعه الأسبوعي، ان "بوادر ثورة الجياع بدأت تظهر في الإضطرابات الحاصلة في مناطق لبنانية متفرقة، وهي تشتد خطورةً بسبب استغلالها من قبل بعض المندسين في صفوف المحتجين، وفي ظل إخفاق الحكومة في اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف التردي الحاد للوضعين المالي والمعيشي للمواطنين، والاستعاضة عنها بزج القوى الأمنية في مواجهة المواطنين وقمعهم. وفي السياق يدين الحزب استعمال العنف والتعرض للممتلكات الخاصة والعامة ويأسف لسقوط الضحايا في هذه المواجهات".
ولفت الحزب الى ان "اي ثقة للبنانيين في إقرار خطة إقتصادية وتنفيذها في ظل حكومة تترنح، تارة بالتردد والإستنسابية والتناقض والكيدية، ودائما بالإستجابة لإرادة من شكلها ومرجعياته الإقليمية، وفي ظل إدارات رسمية تتقاذف المسؤوليات، وقد فشلت على مدى أعوام، في حماية مستقبل اللبنانيين وأموالهم وجنى أعمارهم"، وعليه، نحذر من "المس بالنظام الإقتصادي الحر ، وبجر لبنان نحو الإقتصاد الموجه وضمه إلى منظومة إقتصاديات دول الممانعة التي تمعن في إفقار شعوبها وإخضاعها خدمة لأطماع حكامها وأيديولوجياتهم".
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