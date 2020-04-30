محمد سليمان: جراميز العهد فلتو للهجوم على سعد الحريري

أكد عضو “كتلة المستقبل” النائب ​محمد سليمان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "جراميز العهد فلتو للهجوم على رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ والدفاع عن صهر العهد، ومفتن ​الجمهورية​ والحاكم بأمر الهرطقات الدستورية الوزير جريصاتي ونواب ​لبنان القوي​ وبعض ادوات زمن الوصاية شحذوا سكاكين التغريد والتهديد والوعيد ، ولكن فشروا على رقابهم جميعا".

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