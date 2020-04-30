سلطات إيطاليا تسجل 285 وفاة و1872 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الإيطالية اليوم الخميس انخفاضا للحصيلة اليومية ل​وفيات​ وإصابات ​فيروس كورونا​. وأكدت السلطات تسجيل 285 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم مقابل 323 أمس الأربعاء. كما تم تسجيل 1872 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بعد أن كانت حصيلة يوم أمس 2086 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في ​إيطاليا​ 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في ​العالم​ بعد ​الولايات المتحدة​. كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205 آلاف و463 شخصا، ما يشكل ثالث أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة و​إسبانيا​.

وانخفض عدد المصابين في الوقت الحالي من 104 آلاف و657 شخصا أمس إلى 101 ألف و551 شخصا اليوم. كما حافظت إيطاليا على التوجه للانخفاض في أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة. وتم فحص ما مجموعه 1.355 مليون شخص للكشف عن فيروس كورونا.