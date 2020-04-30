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قطع اوتستراد دوار زحلة بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

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أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن أنه تم قطع اوتستراد دوار زحلة بالاتجاهين في هذه الاثناء من قبل بعض ​المحتجين​ و​الجيش​ يعمل على اعادة فتحه.

تجدر الإشارة إلى أن عديداً من المناطق اللبنانية تشهد تحركات بظل التعبئة العامة وفرض منع التجول إلا للضرورة القصوى، وتأتي التحركات بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار حتى وصل إلى 4000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار لفيروس ليزيد الطين بلة، ليحصد أرواح أكثر من 22 شخصا وأصاب أكثر من 700 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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