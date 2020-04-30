إجتماع لخلية الأزمة بالمنية الضنية: لتدابير ببلدة القطين للحد من تفشي الوباء

عقدت خلية ​الأزمة​ المصغرة في ​قضاء المنية​ ـ ​الضنية​ إجتماعاً في قائمقامية ​القضاء​ ببلدة سير، برئاسة قائمقام القضاء ​رولا البايع​، وذلك لبحث أهم المستجدات حول تفشي ​فيروس كورونا​ والإصابات الموجودة في بلدة القطين.

وأوضح المجتمعون أنه "تم التداول حول موضوع الإجراءات الواجب إتخاذها للحد من تفشي الفيروس في بلدة القطين، بعد أن بلغ عدد الحالات المصابة 7، وتم الإتفاق على اتخاذ عدة تدابير لحصر تفشي الوباء في البلدة والقضاء، أبرزها الطلب من ​البلدية​ إتخاذ قرار فوري بإقفال المقاهي ومنع التجمعات في البلدة بالتنسيق مع ​القوى الأمنية​، والطلب من ​الصليب الأحمر اللبناني​ و​صندوق الزكاة​ والبلدية المعنية تقديم الحصص الغذائية للمحجوزين في منازلهم وتأمين مستلزماتهم، وتعزيز الدوريات الأمنية للتشدد بقرار التعبئة العامة وملاحقة المخالفين".