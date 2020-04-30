سليم عون: رجاء يا سعد الحريري توقف عن الإفتراء والإساءة لباسيل

تمنى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على "رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ عن التوقف عن الإفتراء والإساءة لرئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، وذلك ليس من باب الوفاء لمن كان إلى جانبك في شدتك، بل من أجلك أنت لأنها تدينك اولا وأخيراً"، مشيراً الى ان "كل أحاديثك دائماً عن الوزير جبران باسيل، إن صدقناها، تكون بمثابة إعتراف منك أنك كنت ألعوبة بين يديه، مسيرا لا مخيرا، وهذا لا يليق بك وبموقعك".

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