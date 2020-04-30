شريم: مع التصديق على الخطة المالية تفتح صفحة المفاوضات الخارجية لجدولة الدين وتخفيضه

أعتبرت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "مع التصديق حالياً على الخطة المالية - الاقتصادية، تفتح صفحة المفاوضات الخارجية لجدولة ​الدين​ وتخفيضه، وصفحة الإصلاحات الداخلية التي ستعيد للشعب اللبناني حقه المنهوب وحياته الكريمة، وهي مرحلة صعبة اكيد لان الأضرار كبيرة ولكن القيامة آتية لا محالة".

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