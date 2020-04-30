رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ​ميخائيل ميشوستين​، إصابته بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد "COVID-19".

وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، قال ميشوستين إنه أصيب بفيروس كورونا وسيخضع للعزل الصحي الذاتي، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

وتعتبر روسيا الدولة الـثامنة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ106498 حالة، إلا أن سير التفشي في البلاد يتميز بحصيلة قليلة نسبيا للوفيات مقارنة مع الدول الأخرى، حيث تم رصد 1073 متوفيا حتى الآن.