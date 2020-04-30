سفارة لبنان بفرنسا:140ألف يورو مساعدات مالية لطلاب لبنانيين محتاجين

نتيجة جهد مشترك بين ​السفارة​ وغرفة التجارة ال​لبنان​ية الفرنسية وجمعيات طالبية، أعلنت سفارة لبنان في ​فرنسا​ في بيان لها خلاصة المرحلة الأولى من المساعدات المالية المخصصة للطلاب اللبنانيين المحتاجين.

وأشارت في بيان إلى أن "أرقام حول آلية المساعدة المالية للطلاب اللبنانيين في فرنسا التي انطلقت بمبادرة من سفارة لبنان لدى فرنسا بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية CCFL، 140000 يورو من التبرعات التي تم جمعها خلال 3 أسابيع، و45 جهة مانحة خاصة أو مؤسساتية، و300 طلب لغاية 17 نيسان 2020، و235 طالباً مستفيدون حتى تاريخه، و125 طالباً يواجهون صعوبات كبيرة سيتلقون المساعدة لشهر ثانٍ، و10 أعضاء متطوعين في ​لجنة الإدارة​، و4 جمعيات شريكة، وهدف واحد مشترك: دعم ​الطلاب​ اللبنانيين الذين هم لبنان الغد وصانعوه".

وأكدت أنه "نظرًا لكثرة الطلبات التي تلقيناها بعد تاريخ 17 نيسان 2020، قررنا بالاتفاق مع غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية وجميع الشركاء والمتطوعين، مواصلة استقبال الطلبات ​الجديدة​ اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة الواقع فيه 1 أيار 2020 ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 8 أيار 2020. يرجى من جميع الذين تقدموا بطلباتهم بعد تاريخ 17 نيسان 2020 إعادة إرسالها مجدداً".