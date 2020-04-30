شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة بالدوحة.. دار الشرق القطرية تضحى بالعاملين فى مؤسساتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الأزمات التى تشهدها قطر ومؤسساتها المختلفة، أصدرت مجموعة دار الشرق القطرية، تعميم فى مؤسساتها بإلغاء عقد التأمين الصحى لموظفى الشركة ابتداءً من غداً الموافق 1 مايو 2020، وذلك في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

Advertisements ووصل إيميل تعميم لكل موظف بالمؤسسة، والتى حصل ”الخليج 365” على صورة منه، ونص الخطاب على السادة العاملين بدر الشرق، نود أن نحيطكم علما أنه سيتوقف تجديد التأمين الصحي للعام 2020 / 2021 ، لذا وجب التنوية للسادة الزملاء حتى يتسنى الانتهاء من كافة المعاملات الخاصة بهم قبل يوم 7 / 6 / 2020 وهو موعد انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحى الخاص.

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