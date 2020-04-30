شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بمنع فوضى الأسواق والمواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت في محافظة البحيرة، بالتصدي للأسواق العشوائية ومواقف السيرفيس وساحات انتظار المركبات بالشوارع، غير الرسمية، لمنع ووقف الفوضى والعشوائية، والحفاظ على موارد الدولة وحماية المال العام.

وقال "رحيم"، لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من الأسواق والمواقف وساحات الانتظار العشوائية وغير الرسمية منتشرة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك يدخل ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، والتي تعمل بدون تراخيص وخارج رقابة الدولة، مما يهدر العديد من الأموال علي خزينة الدولة، لأن هذه الأنشطة لا تدفع رسوم تراخيص ولا ضرائب مثل الأنشطة المرخصة، وبالتالي موارد عديدة مهدرة علي الدولة، بالإضافة إلى تسببها في الفوضي والعشوائية في الشارع.

وشدد عضو مجلس النواب علي ضرورة منع هذه التعديات والمخالفات، وتقنين وضع المواقف والأسواق العشوائية التي تكون هناك حاجة ضرورية لها، وإزالة الأخري التي لا توجد حاجة لوجودها، وعدم السماح بعمل هذه الأنشطة بدون تراخيص. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، في مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته. ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.