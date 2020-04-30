شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بتوفير أدوات الوقاية لعمال النظافة والتخلص الآمن من مخلفات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ونائب دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، بتوفير الحماية اللازمة لعمال النظافة في الشارع، وتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لحمايتهم من الإصابة، وحتي لا يكونوا سبب لنقل وانتشار العدوي.

وقال سليم، لـ"الخليج 365"، إن عمال النظافة أكثر عرضة للإصابة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعملون خلالها، مطالبا بتقديم اللازم لهم لحمايتهم، وتوعيتهم بالتدابير الصحية عند التعامل مع أي قمامة ومخلفات متعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

كما طالب النائب محمد سليم بالتخلص الآمن من المخلفات والنفايات المتعلقة بالوقاية من كورونا وعزلها وفصلها عن القمامة والمخلفات البلدية، وإيجاد طرق آمنة للتخلص منها ودفنها، والتعقيم والتطهير للمعدات بشكل جيد. وشدد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي ضرورة توفير الإجراءات الوقائية اللازم لكافة العاملين بالشركات والمصانع، لحمايتهم خلال العمل، وللحفاظ علي سلامتهم.