شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل التعاون بين جامعتى "مصر للعلوم والتكنولوجيا" و"بليموث" البريطانية عبر "الفيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعم ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفي إطار استكمال التعاون في التعليم المصري البريطاني، عقدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اجتماعًا عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) مع جامعة بليموث البريطانية، وذلك للاتفاق على طرق حصول الطلاب على درجتين علميتين من الجامعتين والترتيب لحضور محاضرات بكلية الإدارة والاقتصاد بين الجامعتين.

الدكتورة ياسمين الكاشف

شارك فى هذا الاجتماع الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، والدكتور محمد عمر مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير، والدكتور محمد رئيف عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر، والدكتورة رانيا نجيب عميد كلية الإدارة بجامعة بليموث.

وصرح الدكتور محمد العزازى أن الاجتماع الذي تم عقده «أون لاين» على شبكة الانترنت ناقش مجموعة من الموضوعات فى مقدمتها طرق دراسة الطلاب للمواد بين الجامعتين وعدد سنوات الدراسة في جامعة مصر وجامعة بليموث كما تم تحديد نوعية المواد التي يتطلب على الطلاب دراستها قبل السفر إلى بريطانيا لاستكمال المحتوى العلمي المقرر دراسته للطلاب.

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د. محمد العزازى

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد توقيع بروتكول للتعاون المشترك، بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث، بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بينهم.

وأكدت الكاشف على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، اتفقتا على بدء دارسة الطلاب بالبرنامج الدارسي المشترك مع انطلاق عام 2021.

يذكر أن جامعة مصر استضافت مطلع شهر مارس 2020، وفدا من جامعة بليموث البريطانية، والمكون من البروفيسور ألستر موراي عميد كلية الهندسة، والبروفيسور نيكولا جان مسؤولة العلاقات الدولية بجامعة بليموث.