تراجع الدخل الشخصي في أمريكا بنسبة 2% خلال مارس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا): أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي بأكثر من التوقعات. وذكر التقرير أن متوسط الدخل الشخصي تراجع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال شباط/فبراير الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع الدخل بنسبة 5ر1% فقط. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الشخصي تراجع بنسبة 5ر7% خلال مارس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% . كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق الشخصي بنسبة 5% فقط.

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