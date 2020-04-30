محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
رصدت لجنة حزب الوفد بمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، زحام للمواطنين أمام شباك العلاج على نفقة الدولة في مستشفى مطوبس المركزي، أثناء صرف العلاج للمرضى.
وأكد ماهر وهبان، سكرتير عام لجنة حزب الوفد في مركز مطوبس، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن لجنة الحزب استنكرت تمامًا تلك الأحداث، نظرًا لعدم اتباع تعليمات وزارة الصحة والدولة، للحد من الزحام وتحقيق التباعد بين المواطنين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وقال سكرتير عام لجنة حزب الوفد بمركز مطوبس، إنه جرى الاتفاق على أن تعمل صيدلية العلاج على نفقة الدولة بشكل يومي للحد من الزحام، وقصر الزيارات داخل المستشفى على فرد واحد للحد من حدوث أي تجمعات.
وفي السياق قال الدكتور محمد عجمية، مدير مستشفى مطوبس المركزي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن صيدلية المستشفى كان يوجد بها نقص في علاج الأنسولين، وعندما جرى تقديم طلبًا من المديرية بخصوص نقص ذلك العلاج في ظل تزايد طلبات صرف العلاج، جرى صرف كمية كبيرة لصرفها للمواطنين.
وأضاف مدير مستشفى مطوبس المركزي، أنه تزامنًا مع بداية صرف علاج الأنسولين، حدث تزاحمًا من المواطنين على منافذ صيدلية صرف العلاج، دون وعي بخطورة التزاحم، وإدارة المستشفى وجهت لهم عدة نصائح مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الأمر، ولكن دون جدوى، ومع ذلك عادت الأمور لمسارها الطبيعي نحو تنظيم المواطنين أثناء صرف العلاج، وفق الإجراءات المتبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- زحام على منفذ صرف العلاج في مستشفى مطوبس بكفر الشيخ.. والمدير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.