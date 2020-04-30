بالصور- زحام على منفذ صرف العلاج في مستشفى مطوبس بكفر الشيخ.. والمدير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصدت لجنة حزب الوفد بمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، زحام للمواطنين أمام شباك العلاج على نفقة الدولة في مستشفى مطوبس المركزي، أثناء صرف العلاج للمرضى.

وأكد ماهر وهبان، سكرتير عام لجنة حزب الوفد في مركز مطوبس، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن لجنة الحزب استنكرت تمامًا تلك الأحداث، نظرًا لعدم اتباع تعليمات وزارة الصحة والدولة، للحد من الزحام وتحقيق التباعد بين المواطنين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال سكرتير عام لجنة حزب الوفد بمركز مطوبس، إنه جرى الاتفاق على أن تعمل صيدلية العلاج على نفقة الدولة بشكل يومي للحد من الزحام، وقصر الزيارات داخل المستشفى على فرد واحد للحد من حدوث أي تجمعات.

وفي السياق قال الدكتور محمد عجمية، مدير مستشفى مطوبس المركزي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن صيدلية المستشفى كان يوجد بها نقص في علاج الأنسولين، وعندما جرى تقديم طلبًا من المديرية بخصوص نقص ذلك العلاج في ظل تزايد طلبات صرف العلاج، جرى صرف كمية كبيرة لصرفها للمواطنين.

وأضاف مدير مستشفى مطوبس المركزي، أنه تزامنًا مع بداية صرف علاج الأنسولين، حدث تزاحمًا من المواطنين على منافذ صيدلية صرف العلاج، دون وعي بخطورة التزاحم، وإدارة المستشفى وجهت لهم عدة نصائح مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الأمر، ولكن دون جدوى، ومع ذلك عادت الأمور لمسارها الطبيعي نحو تنظيم المواطنين أثناء صرف العلاج، وفق الإجراءات المتبعة.