ترشيحات الحظر- "مثنوي".. دُرة الكتب الصوفية من "جلال الدين الرومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

الكتاب: مثنوي

الكاتب: جلال الدين الرومي

ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتا

صادر عن المركز القومي للترجمة

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ربما يكون ذلك الكتاب من أهم الكتب الصوفية على الإطلاق وأشهرها، كُتب باللغة بالفارسية وتُرجم لمعظم لغات العالم وانتهى الشاعر جلال الدين الرومي من كتابته عام 604 هجريا.

ويقدم الكتاب درة الصوفية وأساس متين لتلك الطريقة حيث يتناول أفكارا جديدة ربما حديثة بالنسبة للوقت الذي كتب فيه الكتاب، وقدم مؤلفه فيه خلاصة أفكاره الصوفية تلك فيما يقرب من ثلاثين ألف بيت شعر ويعتبر أعظم قصيدة غامضة كتبت.

وقد آمن جلال الدين الرومي بأهمية التسامي الروحي الذي تحدثه الموسيقى في نفس الصوفي؛ وذلك باعتبارها رحلة روحية تأخذ النفس في رحلة تصاعدية سعيًا للوصول إلى الكمال.

لذا يبدو الكتاب مناسب للقراءة في شهر رمضان الذي نتقرب فيه من الله بالعبادات تارة وبالتسامي الروحي تارة أخرى.