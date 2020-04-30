منظمة الصحة العالمية: نصف الدول الأوروبية خففت إجراءات الإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ):

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن نحو نصف الدول الأوروبية خففت القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هانس كلوجه، رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في كوبنهاجن اليوم الخميس خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن 44 دولة في المنطقة الأوروبية فرضت قيودا جزئية أو كاملة على التنقل خلال مكافحة الجائحة.

وبدأت 21 من بين هذه الدول تخفيف القيود، بدرجات مختلفة. وتخطط 11 دولة أخرى لتخفيفها في الأيام القادمة.

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ورغم ذلك، حذر كلوجه من التراجع خطوة إلى الوراء في المعركة ضد كوفيد- 19، موضحا: "قلت من قبل، هذا الفيروس لا يرحم. لابد أن نظل يقظين ومثابرين وأن نتحلى بالصبر".

وأضاف أنه يجب على الدول أن تكون مستعدة لتشديد القيود مرة أخرى إذا لزم الأمر، حيث لا يزال الوضع المتعلق بفيروس كورونا في أوروبا خطيرا.

وأشار كلوجه إلى أنه في حين أن منحنى الإصابات بالفيروس في أوروبا الغربية يتسطح، إلا أنه ما يزال يسجل ارتفاعا في الدول الشرقية مثل روسيا البيضاء وروسيا، حيث تتزايد أعداد حالات الإصابة.