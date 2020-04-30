"خريجو الأزهر" تقدم برامج يومية للطلاب الوافدين في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تقدم إدارة الوافدين بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر برنامج "صوت الوافدين"، عادات وتقاليد ويعرض بشكل يومي في تمام الثانية عشر مساءً خلال الشهر الفضيل على الصفحة الرئيسية للمنظمة على "فيسبوك"، ضمن خطتها لشهر رمضان المعظم.
ترصد الحلقات، التعرف على العادات والتقاليد المختلفة للشعوب من خلال اللقاء ببعض الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر والحديث معهم للتعرف عن قرب على هذه العادات والتقاليد، وكيف انتشر الإسلام في بلادهم بالحسنى وليس بالعنف.
وقال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن هذه الأنشطة تهدف لإبراز نقاط التلاقي بين الشعوب المختلفة والتعرف على ثقافاتهم، لإزالة أي حواجز بين الطلاب الوافدين بمختلف جنسياتهم.
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