بسبب بيع الأبحاث للطلاب.. إحالة معلم للتحقيق في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أحال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، معلما بإدارة السرو التعليمية للتحقيق بعد أن وجهت إليه مخالفة بيع الأبحاث للطلاب.
وحذر وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، من بيع مشروعات البحث المقررة على الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين يتورطون في مثل هذه الأفعال يخربون نظام التعليم.
وشدد وكيل وزارة التعليم في محافظة دمياط، على عمل إجراءات إضافية للطلاب الذين يثبت شراؤهم للأبحاث مثل إجراء اختبارات تحريرية لهم.
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