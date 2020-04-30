ألمانيا تعلن إجراءات لتخفيف قيود كورونا اعتبارا من 6 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الألمانية، إجراءات لتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من 6 مايو المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
هذا قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إن مسألة السماح بالسفر داخل آوروبا مع تراجع أزمة كورونا "ليست مطروحة حاليا على الأجندة".
وكانت ميركل تتحدث بعد مؤتمر افتراضى عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، الذى تركز على تخفيف بعض القيود المفروضة منذ منتصف مارس الماضي للحد من انتشار جائحة كورونا
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