رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، عن تجاوز عدد المرضى المصابين بالفيروس

في عموم روسيا الـ100 ألف ليصل إلى 106 آلاف و498 شخصًا، حيث تم تسجيل 7099 إصابة جديدة خلال الــ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم الجديد للإصابات هو الأعلىمنذ بداية انتشار الوباء في روسيا.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 إقليمًا، أي في جميع أنحاء روسيا، كما أن العاصمة الروسية موسكو سجلت وحدها 3093 إصابة من الإصابات الجديدة.