إيطاليا.. انخفاض الحصيلة اليومية لضحايا كورونا

سجلت السلطات الإيطالية اليوم الخميس انخفاضًا للحصيلة اليومية لوفيات وإصابات فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت السلطات تسجيل 285 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم مقابل 323 أمس الأربعاء.
كما تم تسجيل 1872 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بعد أن كانت حصيلة يوم أمس 2086حالة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205 آلاف و463 شخصًا، ما يشكل ثالث أكبر عدد بالعالم
وانخفض عدد المصابين في الوقت الحالي من 104 آلاف و657 شخصا أمس إلى 101 ألف و551 شخصا اليوم.
كما حافظت إيطاليا على التوجه للانخفاض في أعداد المصابين داخل غرف العناية المركزة (1694 شخصا اليوم مقابل 1795 أمس)، والارتفاع في عدد المتعافين (75945 اليوم مقابل 71252 أمس).
وتم فحص ما مجموعه 1.355 مليون شخص للكشف عن فيروس كورونا.
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