أعلن مصدر عسكري يوناني العثور على أجزاء من حطام المروحية الكندية التي فقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا، أثناء قيامها بمهمة لحلف شمال الأطلسي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المصدر إن اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ.
وذكر التلفزيون الحكومي اليوناني "إي أر تي" أنه عثر على جثة
وذكرت القوات المسلحة الكندية في رسالة نشرت على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، أن المروحية وهي من طراز "سي إتش 148 سايكلون" وتابعة للفرقاطة الكندية فريديريكتون، فقدت خلال مشاركتهافي تدريبات مع أعضاء حلفاء بالقرب من اليونان.
ومساء الأربعاء، أعلنت أثينا فقدان مروحية للقوات الكندية كانت تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي وعلى متنها 6 أشخاص فوق المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.
وقالت القوات الجوية اليونانية، إن المروحية كانت حين فقد أثرها خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان على بعد خمسين ميلا بحريا قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية في منطقة المراقبة التابعة لإيطاليا وكانت تشارك في عملية استطلاع للمنطقة يقوم بها الحلف الأطلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على حطام مروحية عسكرية كندية فقدت على سواحل اليونان الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.