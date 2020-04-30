ارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا في السويد

أعلنت إدارة شؤون الصحة في السويد تسجيل 124 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، معتبرة أن الوباء فقط في "نهاية بدايته" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت الإدارة، اليوم الخميس، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بواقع 124 حالة، لتصل إلى 2586.

ويشير المعدل الجديد إلى ارتفاع ملحوظ لوتيرة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر في إحصائية الثلاثاء 80 حالة،

والأربعاء 107.

وذكرت إدارة شؤون الصحة أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت إخلال الساعات الـ24 الماضية من 20302 إلى 21092، منهم 1476 في غرف العناية المركزة.

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وتعود الأعداد الأكبر إلى منطقة العاصمة استكهولم، حيث سجلت 8033 إصابة و1406 حالات وفاة جراء المرض.

وتعليقا على هذه المؤشرات، قال مدير إدارة شؤون الصحة، يوهان كارلسون: "هذا ليس النهاية. نحن الآن ربما في نهاية البداية فيما

يخص تطور فيروس كورونا".

وأضاف: "نأمل في أن نرى صورة أكثر إيجابية في استكهولم، حيث لم يتم تسجيل منحنى وبائي مترفع بشكل حاد هنا".

وتتميز سياسة الحكومة السويدية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا بأنه لم يتم حتى الآن إعلان العزل الصحي في البلاد أو حتى في أي من مناطقها، مع استمرار عمل المؤسسات العامة والمحلات التجارية والمطاعم، إلا أن السلطات أصدرت مؤخرا قرارا ينص على إغلاق الحدود أمام الأجانب المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي، كما دعت إلى تفادي إجراء تجمعات تشمل أكثر من 50 شخصا ونقل بعض فئات التلاميذ والطلاب إلى نظام التعليم عن بعد.