الصين ترد على تهديدات ترامب بمحاسبتها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا

ردت الصين على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتحميلها تبعات انتشار فيروس كورونا، داعية الولايات المتحدة للتركيز على مكافحة الجائحة في البلاد والفهم أن هذا الداء عدو مشترك ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جين شوان، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا يمثل كارثة وطنية، والصين من ضحاياهاإلى جانب الولايات المتحدة، على كل المتضررين إبداء التضامن والعمل سوية للانتصار على العدو المشترك".
وأضاف غين شوان أن "على الولايات المتحدة أن تفهم أن العدو هو الفيروس وليس الصين... والتركيز على احتواء الجائحة داخل البلاد والتعاون الدولي بدل إلقاء اللوم على الطرف الصيني".
وتابع: "أما مسألة المحاسبة والاتهامات،
وسبق أن قال ترامب إن بلاده لا تستبعد أن فيروس كورونا المستجد ظهر في مختبر بمدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها الجائحة، مهددا الصين بمواجهة تبعات مناسبة حال تبين أنها نشرت المرض بالتعمد.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، قال ترامب إنه يدرس خيارات مختلفة للتعامل مع الصين بسبب ما يعتبره إجراءات متأخرة لردع الفيروس.
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