كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3848، وارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 1702.