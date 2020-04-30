كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حسان دياب: نسير بالطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأزمة المالية المتفاقمة تدفع اللبنانيين الخروج إلى الشوارع.

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، السير بالطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية بعد إقرار الخطة الاقتصادية، لافتا إلى أن

وأوضح "دياب"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أن مشكلة الفساد تمثل دولة داخل الدولة، مؤكدا أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادي، والحكومة اللبنانية تواصل العمل لتنفيذ برنامجها الوزاري.