71 حالة إصابة جديدة تم اكتشافها اليوم بالتتبع الصحي للمخالطين وأزيد من 8 آلاف شخص تحت المراقبة

لا يزال المغرب يعتمد على التتبع الصحي لمخالطي المصابين بفيروس كورونا، لاكتشاف الحالات الجديدة، قبل أن تظهر عليها أعراض سريرية للمرض.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته، اليوم الخميس، إنه من بين 102 حالتين إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها، خلال 24 ساعة الأخيرة، تم اكتشاف 71 حالة عن طريق تتبع المخالطين.

وأوضح اليوبي أنه لا يزال 8810 من المخالطين للمصابين بكورونا في المغرب، قيد التتبع الصحي، إلى حين التأكد من خلوهم من الفيروس.

يذكر أن المغرب كان يسجل، خلال الأيام القليلة الماضية، حالات شفاء من كورونا تتجاوز حالات الإصابة الجديدة، قبل أن يعود عدد المصابين الجدد إلى الارتفاع، اليوم، ليصل إلى 102 حالة، مقابل 56 حالة شفاء تام.