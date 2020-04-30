عاجل..أم تقتل أطفالها الثلاثة بالدار البيضاء- التفاصيل

اهتز حي الحسني، صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها ثلاثة أطفال.

واستنادا لمصادر “اليوم 24″، فإن المشتبه فيها، ليست سوى والدتهم، التي أجهزت على أطفالها صباح اليوم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشتبه فيها حاولت الانتحار، حيث تم نقلها إلى المستشفى، فيما تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات.

هذا، وتم فتح تحقيق بشأن الواقعة من طرف المصالح الأمنية.