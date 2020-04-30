اهتز حي الحسني، صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها ثلاثة أطفال.
واستنادا لمصادر “اليوم 24″، فإن المشتبه فيها، ليست سوى والدتهم، التي أجهزت على أطفالها صباح اليوم.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشتبه فيها حاولت الانتحار، حيث تم نقلها إلى المستشفى، فيما تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات.
هذا، وتم فتح تحقيق بشأن الواقعة من طرف المصالح الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..أم تقتل أطفالها الثلاثة بالدار البيضاء- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.