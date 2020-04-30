عاجل.. 102 حالة جديدة لكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 4423

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، أن تم تسجيل سجلت102 حال جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4423 حالة مؤكدة.

وأوضح اليوبي، أن أغلب الحالات المسجلة اليوم، سجلت في جهتي مراكش آسفي والدار البيضاء سطات.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 984 حالة، بعد تسجيل 56 حالة تعافي جديدة، وتم تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في 170 حالة .

وكانت البلاد قد سجلت خلال هذا الأسبوع أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر أبريل الجاري، كما سجلت البلاد أعلى عدد من المتعافين من كورونا في يوم واحد، حيث تجاوز عددهم المائة شخص.