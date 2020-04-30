شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يدعو لمحاكمة قيادة الميليشيا في "الجنايات الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني، اليوم، بمحاكمة قيادة الميليشيا الانقلابية في محكمة الجنايات الدولية. ودعا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إلى التحقيق في جرائم المعتقلات الخاصة للنساء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة كونها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية. مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات حماية المرأة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات والضغط على الميليشيا الحوثية لإطلاق كافة المختطفات في معتقلاتها الخاصة.

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