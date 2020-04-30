شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: "الحوثي" سيلقى مصير "حزب الله" إذا لم يجنح للسلم والان نبدء بالتفاصيل

جاء إعلان وزارة الداخلية الألمانية، بحظر مليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وتصنيفه منظمات إرهابية ، ليعكس المصير الذي تنتظره ميليشيا الحوثي الإرهابية إذا لم تجنح للسلم.

وقال مراقبون أن ميليشيا الحوثي هي أحد أخطر أذرع إيران فى المنطقة، وتقوم بجرائم قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية".

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

ونوهت الوزارة بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.