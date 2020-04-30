- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النفط بصدد مزيد من الانخفاض رغم تخفيف قيود كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
خلص استطلاع وفقا لرويترز اليوم الخميس إلى أن أسعار النفط تتجه صوب مزيد من الانخفاض هذا العام حتى مع تخفيف الدول للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بينما لن يكون لتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها كبرى الدول المنتجة للخام أثر يذكر في معالجة التخمة.
وتوقع المسح الذي شمل 45 محللا أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 35.84 دولار للبرميل في 2020 بانخفاض 7.5% عن توقع كان يبلغ 38.76 دولار في استطلاع مارس.
وهبطت أسعار كل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل حاد لما دون العشرين دولارا هذا العام.
وجرى تداول خام القياس العالمي برنت اليوم عند نحو 25 دولارا للبرميل بانخفاض يفوق 60% عن نهاية 2019 مع تهاوي الطلب على النفط بسبب إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء كورونا.
وتراجعت توقعات 2020 لغرب تكساس الوسيط في أحدث استطلاع إلى 31.47 دولار للبرميل من 35.29 دولار الشهر الماضي.
وهوى خام غرب تكساس هذا الشهر لما دون الصفر للمرة الأولى مع مسارعة المتعاملين لبيع عقود مايو قبل انقضائها.
لكن المحللين انقسموا فيما يتعلق بانخفاض الأسعار مجددا لما دون الصفر والذي يعني أن يدفع حائزو النفط المال للتخلص منه. وثمة ندرة في المشترين ترجع جزئيا إلى أن مواقع التخزين، مثل كاشينج في أوكلاهوما، لم يعد لديها مساحة تذكر لمزيد من النفط.
ويتوقع المحللون أن ينخفض الطلب على النفط بين 20 و25 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري وبين 9.2 و10.6 مليون برميل يوميا في 2020.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجعا قدره 9.3 مليون برميل يوميا في 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط بصدد مزيد من الانخفاض رغم تخفيف قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.