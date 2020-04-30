هاشم زار دريان: المرحلة تتطلب وحدة الموقف بعيدا عن المصالح

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​، النائب ​قاسم هاشم​ الذي أكد بعد اللقاء "الحاجة في هذا الظرف الذي يمر به وطننا والتحديات جمة الى العمل على جمع الكلمة وعلى وحدة الموقف الداخلي لنستطيع مواجهة التحديات على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ولهذا المطلوب اليوم التكافل والتضامن بين كل أبناء هذا الوطن، بين كل مكوناته لنستطيع درء الأخطار عنه، ولحمايته وتحصينه في مواجهة أي خطر محدق به".

وشدد هاشم على ان "الجميع اليوم مطالب بالعمل على توسيع المساحة المشتركة بين كل المكونات من أجل تأمين شبكة أمان اجتماعي اقتصادي لمصلحة اللبنانيين لندفع عنهم العوز والجوع و​الفقر​، ولتجاوز ​الأزمة​ الاقتصادية، وهذه مسؤولية الجميع في كل المواقع موالاة ومعارضة لأن المطلوب اليوم هو التفتيش عن هذه المساحة المشتركة لمصلحتنا جميعا لان مرحلة الخطر تتطلب وحدة الموقف بعيدا عن المصالح والمكتسبات السياسية والحزبية والمناطقية".