شهيب: حفاروا القبور نبشوا طلبا مقدما من 5 سنوات وفق الاصول ولا نُهَرّب

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​أكرم شهيب​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "قلنا الدنيا وجوه وعتاب، وأتى ردهم متل وجههم. حفاروا القبور نبشوا طلباً مُقَدّماً منذ العام 2015 وفق الاصول، نحن لا نهَرِّب!".

وقال في تصريحه، "بكل احترام "انقعوه واشربو ميته". حمى الله ​لبنان​ من داء الحقد والغباء، والآتي أعظم".