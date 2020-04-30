رويترز عن مصدر رسمي: خطة الإنقاذ الإقتصادية اللبنانية تستند لسعر صرف 3500 ليرة للدولار

أفادت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي ان "خطة الإنقاذ الإقتصادية اللبنانية تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة للدولار". هذا وبيّن رئيس الحكومة حسان دياب، في وقت سابق، ان "مجلس الوزراء صوّت اليوم بالاجماع على الخطة الاقتصادية والمالية التي ستضع لبنان على السكة الصحيحة وقد ناقشناها مع العديد من الخبراء والنقابات وممثلين عن مختلف القطاعات وهيئات المجتمع المدني وأسفرت عن خطة منهجية شاملة وذات مصداقية، ومع هذه الخطة يمكننا بناء لبنان الغد وسنمضي بطلب برنامج من صندوق النقد الدولي واضفاء الطابع الرسمي على المفاوضات مع دائني اليوروبوند".

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