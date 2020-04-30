أبو فاعور: ليس لدينا للجيش والمخابرات إلا الإحترام والثقة

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وائل أبو فاعور​ في بيان إلى أنه "ليس لدينا تجاه مؤسسة الجيش ال​لبنان​ي و​مديرية المخابرات​ فيها الا الاحترام والثقة بها وبدورها، قيادة وافرادا على مستوى الوطن ، وقد باتت من الضمانات القليلة المتبقية لاستقرار لبنان وهي التي تجهد وتقدم التضحيات اليومية لأجل هذه الأهداف الوطنية النبيلة".

تجدر الإشارة إلى أن ​الجيش اللبناني​ تعرض خلال الأيام الماضية إلى العديد من الإعتداءات على عناصره في أكثر من منطقة لبنانية كما تم إحراق آلية للجيش في إحدى مناطق الشمال.