أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في بيان إلى أنه "ليس لدينا تجاه مؤسسة الجيش اللبناني ومديرية المخابرات فيها الا الاحترام والثقة بها وبدورها، قيادة وافرادا على مستوى الوطن ، وقد باتت من الضمانات القليلة المتبقية لاستقرار لبنان وهي التي تجهد وتقدم التضحيات اليومية لأجل هذه الأهداف الوطنية النبيلة".
تجدر الإشارة إلى أن الجيش اللبناني تعرض خلال الأيام الماضية إلى العديد من الإعتداءات على عناصره في أكثر من منطقة لبنانية كما تم إحراق آلية للجيش في إحدى مناطق الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: ليس لدينا للجيش والمخابرات إلا الإحترام والثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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