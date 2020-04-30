صدر عن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19، واشار التقرير الى "إجراء 178 فحصاً مخبرياً، وجاءت نتيجة حالتين ايجابيتين وباقي الفحوصات سلبية، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 5 إصابات، وتم استقبال 7 حالات مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى".
ولفت الى "تماثل 5 حالات للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من منذ البداية حتى تاريخه 129 حالة شفاء"، مشيراً الى ان "جميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت: 129 حالة شفاء تام من الكورونا وحالتان ايجابيتان و7 حالات مشتبه بإصابتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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