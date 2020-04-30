أبو سليمان: للاسراع باتخاذ خطوات جريئة للخروج من الازمة بأقل ضرر

أشار ​وزير العمل​ السابق ​كميل ابو سليمان​ إلى أنه "أخيرا ستطلب ​الحكومة​ برنامجا من ​صندوق النقد الدولي​ وقد كنت دعيت لذلك منذ آذار 2019. اللجوء الى الصندوق ممر الزامي لنجاح أي خطة انقاذ واعادة هيكلة الديون واستعادة ثقة المانحين، بغض النظر إن اعجبنا الامر او لا".

ودعا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى "الاسراع باتخاذ الخطوات الجريئة اساسي للخروج من الازمة بأقل ضرر".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الحالية ​حسان دياب​ أعلن تصويت الوزراء بالإجماع على الخطة الإقتصادية.