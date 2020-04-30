الأونروا تقرر صرف مساعدات المالية لأبناء الشعب الفلسطيني بلبنان

علم مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان وكالة "الاونروا" قررت صرف المساعدات المالية لابناء ​الشعب الفلسطيني​ في ​لبنان​ لمواجهة تداعيات "​كورونا​"، وستكون قيمتها 50 الف ليرة لبنانية، لكل فرد، وستوزع خلال ايام قليلة.

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