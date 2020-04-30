البستاني: ‏كل الاحترام للجنة الفرعية لاقرارها قانون تعديلات الاثراء غير المشروع

ابدى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "‏كل الاحترام للجنة الفرعية في ​مجلس النواب​ برئاسة رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ على اقرار قانون تعديلات الاثراء غير المشروع وقانون رفع ​السرية المصرفية​ لأي شخص يؤدي خدمة او وظيفة عامة"، مشيراً الى انه "‏هكذا تكون ​مكافحة الفساد​ الجدية التي تستند لقوانين مدروسة و​محكمة​". إضغط للمزيد

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