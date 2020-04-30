جورج عطاالله: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطاالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه في "اجتماع المغارة، شخص مسؤول عن شفط 19 مليار ​دولار​، وشخص نهب قروض الإسكان ومطلوب ع التحقيق، وشخص ما إلو جلادة الشغل وما نجح لا بالخاص ولا بالعام، وآخر شخص بعد ما كان العريس صار يزقف بعرسها، وتريدون الحديث، فإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا".

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