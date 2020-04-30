المرعبي: الوطن مثقل بالهموم والاوضاع صعبة

هنأ عضو كتلة “المستقبل” النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​العمال​ في عيدهم، موضحاً انه "يأتي عيدكم هذا العام والوطن مثقل بالهموم والاوضاع الاقتصادية الصعبة وباتت لقمة العيش هما يوميا عليكم وعلى الاف العائلات الذين يئنون تحت وطاة الغلاء و​البطالة​ بغياب اي ​مساعدات​، آملين ان تنتهي هذه المحنة وان يمن الله عليكم ب​الصحة​ والازدهار والطمانينة وراحة البال".

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