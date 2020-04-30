ذبيان بعيد العمال: لقيام دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية

هنأ رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ ​العمال​ بعيدهم على الرغم من الأوضاع المعيشية و​الاقتصاد​ية الصعبة التي يعيشها ال​لبنان​يون بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية القائمة في لبنان والعالم بشكل عام، وأشار الى أن "الأول من ايار محطة من أجل التأكيد على حق العمال، بالحصول على حقوقهم الكاملة لا سيما ضمان ​الشيخوخة​ و​التأمين​ الصحي والتعويضات العائلية، والى ما هنالك من حقوق كفلها القانون"، داعيا "لقيام دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية، التي تكفل حقوق أبنائها من العمال في مختلف القطاعات الانتاجية التي تشكل العامود الفقري للاقتصاد الوطني وتجعله قادرا على المواجهة والصمود بظل الأزمات".

ودعا ذبيان الحكومة "لأن تجعل دعم ​الزراعة​ و​الصناعة​ في سلم أولوياتها لأنهما من مقومات الصمود والاستمرار"، وأكد على ضرورة "ترجمة الخطة الانقاذية على أرض الواقع بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذي باتوا يعانون من الضائقة المالية والاقتصادية بظل توقف معظم الأعمال، بينما تفقد ​الليرة اللبنانية​ قيمتها الشرائية يوما بعد يوم، نتيجة التلاعب الحاصل بسعر صرف ​الدولار​، ما يتطلب الحزم في التصدي لهذا الأمر ومنع التمادي في تدمير قيمة الليرة وتعريض اللبنانيين لمزيد من الفقر والجوع".