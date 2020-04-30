رئيس وزراء إيطاليا: نحذر من التسرع في رفع القيود المفروضة لكبح تفشي كورونا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، ان "بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف قيود كبح انتشار ​كورونا​ بشكل أسرع من غيرها"، محذرا السلطات المحلية من "تقليص القيود على نحو متسرع وفردي"، مشيراً الى انه "سيكون مستعدا للعمل مع المناطق في ​المستقبل​ لتمكينها من تخفيف الإجراءات بسرعة أكبر إذا سجلت معدلات منخفضة جدا من انتقال العدوى، ولن تكون هناك خطة تستند إلى مبادرات مفاجئة من سلطات محلية فردية، وإنما خطة تعتمد على النتائج العلمية".

وحذر كونتي من أن "التسرع في إنهاء القيود قد يؤدي إلى تفاقم انتشار العدوى ويحدث قفزة في عدد ​حالات​ الإصابة".