24 حالة شفاء جديدة في المركز الاستشفائي الجامعي في مراكش.. ومواطنان أجنبيان بين المتعافين

غادرت 24 حالة معافاة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، اليوم الخميس، بعد تماثلها للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتعلق الأمر بـ13 امرأة، و11 رجلا، تبين بعد إجراء التحاليل الطبية، والسريرية خلوهم من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين، الذين تماثلوا للشفاء، وغادروا المركز الاستشفائي إلى 141 شخصا.

وأكد المنسق العام لـ(كوفيد-19) في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، عبد المجيد التقوي، أن متوسط مدة الاستشفاء بالنسبة إلى حالات التعافي تراوحت بين 10 و30 يوما، موضحا أن من بين الحالات يوجد رضيعان من جنسية مغربية، يبلغان من العمر سنة، ومواطن من جنسية فرنسية (78 سنة)، ومواطن من جنسية مصرية (39 سنة).

وقال التقوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ثمانية من حالات التعافي ستقضي فترة الحجر الصحي، والنقاهة في أحد فنادق المدينة الحمراء.

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وشدد التقوي على أهمية التقيد بالتدابير الاحترازية، المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية من أجل مكافحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وللتذكير، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المتكفل بها من طرف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش يصل إلى 136 شخصا.

جدير بالذكر أن جهة مراكش – آسفي سجلت حتى الآن 947 حالة إصابة، وهو عدد تراكمي منذ بدء الأزمة، لتكون ثاني الجهات تضررا بعد جهة الدارالبيضاء – سطات، التي سجلت 1100 حالة.