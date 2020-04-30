أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، في العرائش، إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة بـ “كوفيد19″، لهم علاقة بمصنع تصبير السمك.
وكشفت مصادر طبية لـ”اليوم24” أن من بين الأفراد المصابين بالجائحة، إحدى عاملات مصنع تصبير السمك، إذ من المرجح أن تكون هي من نقلت العدوى إلى باقي أفراد أسرتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين الثلاثة، جرى نقلهم من حي جنان باشا إلى المستشفى الإقليمي للامريم، مؤكدا أن وضعيتهم الصحية مستقرة.
وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجي في إقليم العرائش 100 حالة، غالبيتهم من مخالطي عاملة تصبير السمك، المتوفاة بالجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر إقليم العرائش.. ظهور بؤرة عائلية مصابة بفيروس”كورونا” لها علاقة بمصنع تصبير السمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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