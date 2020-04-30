مراكش.. 14 حالة تغادر المستشفى بعد شفائها من فيروس كورونا بينهم سيدة عمرها 78 سنة

تماثلت 24 حالة جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح اليوم الخميس، في مستشفى الرازي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرة شفاءها التام من فيروس كورونا المستجد.

ويتعلق الأمر بـ8 نساء، و6 رجال، تتراوح أعمارهم ما بين 13 سنة و78 سنة، والذين غادروا المستشفى بعد أن ثبت خلوهم من الفيروس، بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، التي جاءت سلبية.

وقضى الأشخاص المتعافون مدة تراوحت بين 10 و30 يوما، من العلاج في الجناح المخصص لمرضى “كوفد-19” في مستشفى الرازي.

وحسب وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المؤكدة بلغ 947 حالة في جهة مراكش – آسفي، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 117 حالة شفاء، إلى حدود صباح اليوم الخميس.