برشلونة يخطط لضم مهاجم مغربي يلعب في الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية إسبانية اهتمام نادي برشلونة بالنجم الدولي المغربي أمين حارث، لاعب فريق شالكه الألماني، من أجل الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن إدارة النادي الكتالوني أبدت اهتمامها بالنجم المغربي، البالغ من العمر 22 سنة، إذ تواصلت بالفعل مع نادي شالكه، لبحث إمكانية ضمه إلى صفوف النادي الإسباني.

وأكد المصدر ذاته أن مفاوضات سابقة كانت قد تعثرت، بسبب اشتراط النادي الألماني صفقة تبادلية بتحويل استعارته للمدافع الفرنسي الواعد، جان كلير توديبو، البالغ من العمر 20 سنة، إلى عقد دائم، وهو ما رفضته إدارة برشلونة.

وخطف اللاعب المغربي “حارث” الأنظار بعد تألق مع ناديه الحالي، شالكه، خلال الموسم الحالي، بعد تسجيله 27 مباراة، سبعة أهداف، وصنع مثلها.