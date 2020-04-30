نسب الفتك والتعافي من كورونا في عدد من بلدان العالم من بينها المغرب

كشفت البيانات الصادرة عن مختلف دول العالم، المتضررة من انتشار فيروس كوورنا عن وجود تفاوتات مهمة في نسب التعافي، والفتك، حتى بين البلدان الغربية.

ووفقا لموقع تجميع البيانات “وورلد ميتر” فإن إجمالي عدد من شخصت إصابتهم بالمرض بلغت أكثر من 3 ملايين و234 ألف شخص، إلى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت العالمي.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس، حتى الآن، أزيد من مليون و9 آلاف، أي بنسبة شفاء تعادل 31.2 في المائة. فيما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالوباء 228 ألفا و598 شخصا، وبنسبة فتك تعادل 7.1 في المائة.

وعلى مستوى البلدان، التي انتشر فيها الوباء بشكل كبير، وفي غياب لقاح ضد الفيروس، يلاحظ أن ألمانيا حققت نجاحا كبيرا في رعاية المرضى، حيث بلغت نسبة التعافي لديها 76.5 في المائة، إذ تماثل للشفاء أزيد من 123 ألف شخص من بين 161 ألفا أصيبوا بالمرض، فيما بلغت نسبة الوفيات 4 في المائة.

وبدورها، أعلنت الصين عن شفاء أكثر من 77 ألف شخص، أي بنسبة تعافي 93.7 في المائة، مقابل وفاة 4633 شخصا، إلا أن هذه النسب تبقى مثار شك بالنظر إلى الاتهامات الغربية الموجهة إلى بيكين بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين، والوفيات.

وما يقال عن الصين، يمكن قوله، أيضا، عن إيران، التي كشفت سلطاتها عن تعافي 73 ألف شخص، أي بنسبة 78 في المائة، مقابل إعلانها وفيات، زعمت أنها لم تتعد 5957 حالة، أي بنسبة 6.4 في المائة.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، التي بلغ إجمالي من شخصت إصابتهم بالمرض فيها مليون و6 آلاف حالة، فتظهر المعطيات أن نسب التعافي فيها لا تتخطى 13.8 في المائة. فيما بلغت نسبة الوفيات بين المصابين بها 5.8 في المائة.

Advertisements

وفي إسبانيا بلغت نسبة التعافي، حتى الآن، 56.1 في المائة، مقابل 10.4 في المائة للوفيات، من ضمن 236 ألف حالة إصابة.

وفي إيطاليا، بلغت النسب التعافي 35 في المائة، والوفيات 13.6 في المائة، من ضمن أزيد من 203 ألف حالة إصابة.

أما في بريطانيا، حيث أصيب 165 ألف شخص بكوفيد-19، فبلغت نسبة الوفيات فيها، إلى حدود اليوم، 15.8 في المائة، فيما لم تعلن البلاد أعداد، أو نسب المتعافين.

وفي فرنسا، بلغت نسبة التعافي حتى الآن 29 في المائة، مقابل 14.5 في المائة للوفيات، من إجمالي يزيد عن 166 ألفا، أصيبوا بالمرض.

أما في المغرب، فقد واصلت نسبة التعافي بين المصابين من المرض وتيرة الارتفاع الملاحظ، خلال الأيام القليلة الماضية، لتبلغ إلى حدود صباح اليوم 22.2 في المائة، حيث وصل إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 969 شخصا.

وفي المقابل استقر عدد المتوفين جراء الإصابة بالوباء في 168 حالة، بنسبة استقرت هي الأخرى في 3.9 في المائة.